Bratislava: Streik in öffentlichen Medien

In Baden-Württemberg fanden wie in sieben weiteren Bundesländern parallel zur Europawahl am 9. Juni Kommunalwahlen statt. Die beiden fortschrittlichen Kommunalwahlbündnisse ZUG Albstadt und FÜR Esslingen konnten nach lebendigen und tiefgründigen Wahlkampfaktivitätn auch stimmlisch punkten. In Albstadt konnte mit 3,32 % und 15.144 Stimmen der Gemeinderatssitz gehalten werden. Thomas Völter, bereits in den 1990er Jahren Gemeinderat, erhielt mit 2576 die meisten Stimmen. In Esslingen konnte FÜR Esslingen mit 2,69 % einen von zwei Gemeinderatssitzen verteidigen. Ihre Spitzenkandidatin und Gemeinderätin Dilek Toy erhielt 4067 Stimmen. Platz zwei erzielte die bisherige Gemeinderätin Sigrid Cremer mit 2826 Stimmen. Morgen mehr!