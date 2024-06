Essen

Demonstration gegen den AfD Parteitag: Schulter an Schulter gegen Faschismus!

Unter dem Motto "Schulter an Schulter gegen Faschismus!" und der Ansage: „Jetzt erst recht! Nicht auf die Gerichte bauen, auf die eigene Kraft vertrauen!“ trifft sich am 29. Juni 2024 um 10 Uhr das Internationalistische Bündnis mit weiteren Mitstreitern am Rüttenscheider Stern in Essen zur Kundgebung und Demonstration gegen den Parteitag der AfD.

Internationalistisches Bündnis Essen