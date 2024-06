Korruption

Die Doppelmoral des Herbert Reul

Mehr als 50.000 Euro sollen die sogenannten "Luxus-Schleuser" zwei Kreisverbänden der CDU und der Junge Union zwischen 2020 und 2023 gespendet haben. Der oberste Jäger der Clankriminalität selbst – NRW-Innenminister Herbert Reul – hat also nach einem Bericht der WAZ (22.5.2024) mehrfach Spenden von mutmaßlichen Schleusern zur Unterstützung seines Landtagswahlkampfes 2022 empfangen. Dreimal soll Reul Zahlungen in Höhe von 9990 EUR erhalten haben, also 10 EUR unter der Meldegrenze.

hs