Die Europawahlen 2024 in Frankreich markierten einen wichtigen politischen Wendepunkt

Marine Le Pens Rassemblement National (RN) errang einen historischen Sieg mit 31,5 % der Stimmen, ein beispielloses Ergebnis für die Partei. Dieser Sieg führte zu einer politischen Krise, die Präsident Emmanuel Macron dazu veranlasste, die Nationalversammlung aufzulösen und neue nationale Wahlen auszurufen, die für den 30. Juni und 7. Juli 2024 angesetzt sind.

Die Ergebnisse zeigten einen Aufschwung für rechte und rechtsextreme Parteien, während zentristische und linke Parteien deutliche Rückschläge erlitten.

Das Ergebnis des RN spiegelte eine zunehmende Unterstützung für eine stärker nationalistische und euroskeptische Politik wider, die im Gegensatz zu Macrons pro-europäischem Programm steht. Diese Dynamik in Frankreich ist Teil eines breiteren Trends, der in ganz Europa zu beobachten ist, wo nationalistische und euroskeptische Parteien deutliche Zugewinne verzeichnen konnten, was auf einen potenziellen Wandel in der Ausrichtung der künftigen EU-Politik hindeutet.

Wir Frauen müssen die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die extreme Rechte zu bekämpfen und unsere demokratischen Werte zu verteidigen.