"Dreisprung" in den Weltkrieg

Hintergrund der hektischen Aktivitäten sind wachsende Kritik und Kriegsmüdigkeit in der Ukraine und in Russland, ist die zunehmende militärische Defensive der Ukraine, ist die Panik der westlichen Imperialisten: Mit den bisherigen Mitteln kann die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen. Russland verfügt über ein Vielfaches an Ressourcen. Mit der "Freigabe" westlicher Waffen für den Einsatz auf russischem Gebiet wurde der Ukrainekrieg weiter verschärft. Daran wirkt auch der BRD-Imperialismus führend mit. So wird aktuell das Hauptquartier für den geplanten NATO-Einsatz zur Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte in Deutschland - in Wiesbaden - angesiedelt. Das neue Projekt wird als "NATO Security Assistance and Training for Ukraine" (NSATU) bezeichnet. Die andere Seite der gleichen Medaille ist die "Woche der Hochdiplomatie". Die aktive Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs durch fast alle Imperialisten geht unvermindert weiter.

Maximalprofit aus dem "Wiederaufbau" der Ukraine

Nach Lugano im Sommer 2022 und London im letzten Jahr fand diese Woche in Berlin die dritte Ukraine-"Wiederaufbau"-Konferenz statt. Zuerst ging es aber auch hier um weiteres Kriegsgerät, denn "in dieser Lage fließen militärische Hilfe, Unterstützung kurzfristiger Reparaturen und langfristige Wiederaufbaupläne notgedrungen ineinander über." (Neue Züricher Zeitung 13.6.2024). So forderte Selenskij weitere Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot. Nach einer im Februar 2024 veröffentlichten Schätzung der Weltbank, der ukrainischen Regierung, der EU-Kommission und der UNO werden für den Wiederaufbau der Ukraine in den nächsten zehn Jahren fast 500 Milliarden Dollar benötigt. Klar, dass dafür auch "privates Kapital" eingesetzt wird, wie Bundeskanzler Olaf Scholz vor den 3000 Teilnehmern verkündete. 100 Vereinbarungen wurden unterzeichnet. Zuerst verdienen Monopole wie Rheinmetall, Airbus, Siemens ... Riesensummen am Rüstungsexport, am Krieg und an der Zerstörung. Und dann geben sich die gleichen und weitere Monopole und ihre Regierungen als gnädige Aufbauhelfer und scheffeln neuerlich Maximalprofite. Es ist kein friedlicher Prozess, wenn von den vier "Berliner Dimensionen" des Wiederaufbaus die Rede ist. Es ist ein knallharter Konkurrenzkampf zwischen ukrainischen Oligarchen, westlichen Monopolen und Regierungen, wer in der Ukraine das Sagen hat und haben wird. Konzerne wie Bayer sind bereits dick im Geschäft. Deutschen Unternehmen, die in der Ukraine bei der Wiederherstellung von Gebäuden, Straßen, Stromleitungen etc. investieren, müsse die Bundesregierung finanzielle Sicherheiten zusagen.