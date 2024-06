Frauenverband Courage

Frauenpower gegen Sozialabbau, Faschismus, Umweltzerstörung und gegen Gewalt an Frauen

Unter der Überschrift "We are women – we are strong: Frauenpower gegen Sozialabbau, Faschismus, Umweltzerstörung. Gegen Gewalt an Frauen - Keine einzige mehr!" lädt der Bundesvorstand des Frauenverbands Courage zu einer Kundgebung am 22. Juni in Gelsenkirchen ein. Sie bildet den Auftakt zur 12. Bundesdelegiertenversammlung von Courage.