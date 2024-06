Frauenstreiktag: Zehntausende fordern Lohngleichheit und existenzsichernde Renten

In allen großen Städten in der Schweiz fanden am Freitag, dem 14. Juni, Demonstrationen und Kundgebungen anlässlich des jährlichen Frauenstreiktags statt, organisiert von der Gewerkschaft Unia und verschiedenen Frauenverbänden. Hauptforderungen beim Frauenstreiktag waren Lohngleichheit, Mindestlöhne und existenzsichernde Renten. Laut Gewerkschaft verdienen die Frauen in der Schweiz immer noch 1500 Franken weniger im Monat als die Männer. Gefordert wird ein Mindestlohn von 5.000 Franken. In Bern waren 35.000 Frauen auf der Straße unter der Losung "Solidarisch, feministisch, antirassistisch", in Zürich richtete sich die Demo und Kundgebung vor allem gegen Gewalt an Frauen, auch hier weit über 10.000 Beteiligte. Weitere große Demos gab es auch in Lausanne (18.000), Basel, Genf (7.000), Winterthur, St. Gallen und Bellinzona.