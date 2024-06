Kriegsminister Pistorius will jährlich 40.000 junge Männer einziehen

Boris Pistorius (SPD) will ein "neues Wehrpflichtmodell". Dafür will er junge Männer verpflichten, in einem Fragebogen Auskunft über ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum Kriegsdienst bei der Bundeswehr zu geben. Die aus Sicht der Bundeswehr geeignetsten Kandidaten sollen dann zur Musterung - die früher oft vorgeschobene "Wehrgerechtigkeit" spielt offensichtlich keine Rolle, jetzt geht es nur noch um die Bedürfnisse der Bundeswehr. Man schätzt laut Frankfurter Rundschau, dass "ein Viertel (…) Interesse an einem Wehrdienst bekunden könnten". Pro Jahr sollen 400.000 Menschen an der Umfrage teilnehmen, heißt es weiter. Pistorius will dafür des Wehrpflichtgesetzes für junge Männer "erweitern".