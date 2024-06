London: Großdemo für "Free Palestine"

Am Samstag fand in London die 15. Nationale Solidaritäts-Demo für Palästina seit dem 7. Oktober statt. Bis zu 175.000 Menschen beteiligten sich. Mit Rufen "Beendet den Völkermord in Gaza" und "Schluss mit der Besatzung" zogen die Demonstranten durch London. Organisiert wurde die Demo von "Stop the War Coalition" und "Palestine Solidarity Campaign". Die Demonstration war auch stark geprägt vom Wahlkampf, am 4. Juli wird ein neues Parlament gewählt, und die Demonstranten fordern, dass die britische Regierung ihre Unterstützung der israelischen Regierung und ihre Waffenlieferungen einstellt. Allerdings ist auch der Oppositionsführer und Labourvorsitzende Starmer wie Premierminister Sunak ein klarer Unterstützer der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern.