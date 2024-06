MLPD Düsseldorf

Offener Brief der MLPD an die Orga der FFF-Demonstration

Die MLPD Düsseldorf, ihre Mitglieder und Sympathisanten haben sich von Anfang an und jeweils aktiv an den FFF-Demonstrationen beteiligt. Wir sind empört über das neuerliche undemokratische Vorgehen. Am Freitag, dem 31. Mai 2024, hat FFF zu einem weiteren Streiktag aufgerufen. Dabei hat die Demonstrationsleitung am Schadowplatz darauf gedrängt, unsere Parteifahne einzurollen und sich darauf berufen, dass das FFF-Beschlusslage sei.