Prozess wegen Mordes an unserer Couragefrau Gabi

Am 29.5.2024 endete am Landgericht in Saarbrücken der Prozess gegen den Mörder unserer Couragefrau Gabi mit einem Urteilsspruch: Statt lebenslänglich – Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus!

Pressemitteilung