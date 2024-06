Schon wieder Polizeischikane gegen Café Karanfil

Ziel: das für Palästina- und Kurdistan-Solidarität offene Café Karanfil in Berlin ein weiteres Mal zu schikanieren.

„Die Laptops vom letzten Einsatz samt Abrechnung der Café-Kasse sind seit Wochen nicht zurück gegeben!“ so Tugay im Interview mit Rote Fahne News. Und nun das: Um angeblich Nichtraucher zu schützen und Tische auf dem Bürgersteig abzuräumen, die seit Jahren genehmigt waren, drangen sie bis in die Versammlungsräume im Keller ein.

Dem Café Karanfil und der gleichnamigen Musikgruppe gehört unsere volle Solidarität! Sie spielen bei „Fête de la Musique“ auf der Bühne am Rathausplatz Neukölln am 21.6. Ebenso ein Soli-Gruß an die Frauengruppe Zora und Young Struggle, die sich sowohl im Karanfil treffen als auch Unterstützer der Fête-Bühne sind. Das war auch die Stimmung am 14.6. bei der monatlichen „Offenen Bühne“ im TREFF international. Neun Musiker, Lyriker und 30 Besucher, männlich und weiblich, gestalteten hier einen bunten Abend unter dem Motto „Internationalistische Kultur gegen rechte Hetze!“