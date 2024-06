So kreuzen sich in einem kleinen Hafen Linien des imperialistischen Weltsystems ...

Es ist Ausdruck der perversen italienischen Politik als Teil der EU-Abschottung, dass den Rettungsbooten immer mehr Häfen sehr weit im Norden zugewiesen werden. So sind sie längere Zeit weg von den Hauptfluchtrouten im Mittelmeer. Die Ocean Viking war jetzt zweieinhalb Tage unterwegs statt acht Stunden zum nächsten Hafen.

Nur 500 Meter entfernt liegt die Megayacht "Scheherazade", die angeblich Putin gehört. Sie wurde für 700 Millionen Dollar von der deutschen Lürssen-Werft gebaut, dann beschlagnahmt und wird jetzt für weitere zig Millionen umgebaut.

Einen Liegeplatz weiter wird eine riesige Gasverflüssigungsanlage verladen, um in die USA transportiert zu werden. Dort soll sie in Louisiana dreckiges Fracking-Gas für den Export in alle Welt aufnehmen.

So kreuzen sich in einem kleinen italienischen Hafen die Linien des globalen Imperialismus, der Arbeiter und der zur Arbeit Flüchtenden. Was könnten sie nicht alles Sinnvolleres mit diesen Ressourcen anstellen, wenn sie sich das Sagen darüber erobern.