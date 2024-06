Halle

Solidarität mit Karamba Diaby und seinen Mitarbeitern gegen faschistische Morddrohungen

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby hat mutig eine an ihn gerichtete Morddrohung veröffentlicht. Er schreibt: „Ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich wehre mich“. In dem Schreiben werden auch Mitarbeiter Diabys bedroht. Sein Wahlkreisbüro in Halle war schon mehrmals Ziel von Angriffen. Die MLPD Halle erklärt sich solidarisch mit Diaby und seinen Mitarbeitern.

MLPD Halle