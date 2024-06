Solidaritätserklärung gegen den faschistischen Anschlag in Gera auf die Landtagskandidaten der MLPD

Liebe Petra und lieber Dieter Ilius,

im Namen des Landesverbands Elbe-Saale der MLPD möchte ich Euch unsere Solidarität ausdrücken.

In Gera macht Ihr politische Arbeit in einem Brennpunkt der faschistischen Aktivitäten in Thüringen. Dazu gehört viel Mut. Euer Auftreten gegen die AfD und die Organisatoren eines faschistischen Camps vor einer Flüchtlingsunterkunft hat eine Wirkung hinterlassen. Die Gegner belassen es nicht bei Drohungen.

Der Anschlag auf Euer Auto und damit auf Euer Leben hat die Handschrift der Faschisten. Radmuttern zu lockern und eine Tackernadel in einen Reifen zu setzen, ist brandgefährlich.

Wir sind sicher, Ihr lasst euch trotzdem nicht einschüchtern. Auch wenn ein solcher Anschlag niemanden unberührt lassen kann. Wir werden die faschistischen Attacken bekannt machen, zur antifaschistischen Solidarität aufrufen und Euch in Eurer Kandidatur zum Landtag in Thüringen unterstützen.