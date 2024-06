Splitter zur Wahlnachlese

AfD verliert an Nichtwähler

Die Afd konnte im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 Wähler verschiedener bürgerlicher Parteien für sich gewinnen, und zwar in dieser Reihenfolge: Von CDU/CSU, SPD, FDP, Linkspartei und Grüne. Aber sie verlor auch. Und zwar nicht nur 140.000 Stimmen an das Bündnis Sahra Wagenknecht. 320.000 frühere AfD-Wähler wurden diesmal zu Nichtwählern. Das zeigt, dass der wachsende Einfluss der AfD nicht gottgegeben ist, dass man auch einen Teil der Anhänger und Wähler ins Nachdenken bringen kann.

Rechtstrend in Europa – aber nicht verabsolutieren

Bei der Europawahl gewannen der reaktionäre europäische Zusammeschluss EVP elf Sitze und die ultrareaktionären-faschistoiden EKR und ID 29 Sitze dazu. Rote Fahne News hat bereits darauf hingewiesen, dass es aber kein rechter Durchmarsch war. Teilweise verlagerten sich auch die rechten Wähler. So gewann die Meloni-Partei in Italien 22,4 Prozent dazu, die faschistische Lega verlor aber 25,3 Prozent. In einzelnen Ländern konnten auch Parteien mit sozialistischen Anspruch gut abschneiden, so kam die KKE in Griechenland auf 9,3 %. Das zeigt, dass sich die gesellschaftliche Polarisierung verschärft hat.