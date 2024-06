Südwestpresse plappert Verfassungsschutz nach

Am 29. Mai erscheint diese Ankündigung in der Südwestpresse (Regionalteil Zollernalbkreis) wie folgt:

„Ebingen. Die MLPD, die zur Europawahl kandidiert, steht an einem Infostand Rede und Antwort zum Thema „Echter Sozialismus statt globaler Umweltkatastrophe“. Am Samstag, 1. Juni in der Marktstraße von 10 Uhr bis 13 Uhr. (soweit korrekt mein Text).

Die MLPD wird als verfassungsfeindlich eingestuft. Im Verfassungsschutzbericht 2022 heißt es, die Partei halte ‚an ihrer streng maoistisch-stalinistischen Ausrichtung fest und zielt auf die Errichtung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung.'“ (eigenmächtiger Zusatz der Redaktion)

Ist sich dieser Redakteur eigentlich dessen bewusst, dass er hier die Europawahl manipuliert? Will dieser Redakteur die Südwestpresse zu einem Sprachrohr des höchst umstrittenen Verfassungsschutzes degradieren? Klar werde ich mich bei der Redaktion beschweren. Seit Jahrzehnten machen wir aktive Pressearbeit und haben schon vieles erlebt, aber das ist neu.