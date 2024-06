Wahlkampfabschluss in Köln: Das stieß auf großes Interesse!

Sarah Rißmann als eine unserer EU-Kandidatinnen auf der Wahlliste der Internationalistischen Liste/MLPD hielt die Hauptrede. Sie griff im Gegensatz zu den ebenfalls auf dem Wiener Platz versammelten Wahlkämpfern von CDU und SPD die Hauptverursacher der begonnenen globalen Umweltkatastrophe grundsätzlich an. Der Bayer-Konzern hat trotz weltweiter Proteste sein krebserregendes Pestizid Glyphosat vertrieben, die Bundesregierung unterstützte das und enthielt sich in der EU-Abstimmung.

Sarah Rißmann griff die Zensur unseres Wahlspots und die Unterdrückung des Buches „Die Umweltkatastrophe hat begonnen“ an, das diese Qualifizierung wissenschaftlich nachweist. Wir haben die bewusstseinsbildende Arbeit dazu in den Mittelpunkt des Wahlkampfs gerückt. Sarah kritisierte, dass im Kölner Ford-Werk einen Tag nach dem offiziellen Anlaufen des neuen E-Autos die Geschäftsleitung eine weitere Arbeitsplatzvernichtung angekündigt hat: "Nicht abwarten ist das Gebot der Stunde, sondern der Kampf um jeden Arbeitsplatz." Auch selbstständige Streiks auszulösen, muss man zielstrebig vorbereiten.

Die Frage eines Passanten, was echter Sozialismus ist, beantwortete sie damit, dass der echte Sozialismus ein wissenschaftlicher Plan ist, um die Menschheitsprobleme anzupacken und zu lösen. Im echten Sozialismus ist die Arbeiterklasse an der Macht und die breiten Massen. Die heutige Jugend ist die Generation Sozialismus! Der Sozialismus hat große Erfolge im jahrelangen Aufbau erzielt, wurde aber durch die Partei-, Staats- und Wirtschaftsführung von innen verraten. Hier drang die bürgerliche Ideologie als „süßes Gift“ vor, so dass mit der kleinbürgerlichen Denkweise eine kapitalistisch-bürokratische Klasse entstand. Die MLPD hat aus dem Verrat des Sozialismus grundlegende Lehren gezogen. Kein Kandidat darf zum Beispiel ohne Zustimmung seiner Gruppe in der MLPD für eine Leitung kandidieren, die Partei finanziert sich nur von Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Sarah erhielt anhaltenden Beifall für ihre Ausführungen.

Eine Vertreterin des Frauenverbands Courage stellte die Wahlprüfsteine von Courage zur Europawahl vor. Sie empörte sich u.a. darüber, dass vor kurzem in Mönchengladbach ganz im Sinne der faschistischen Euthanasie zur Ermordung gehandicapter Menschen aufgerufen wurde. Ein irakischer Flüchtling protestierte in seinem Redebeitrag gegen die unmenschliche EU-Flüchtlingspolitik, wo Flüchtlinge zwangsweise in Drittstaaten abgeschoben werden. Er stimmte dem 10-Punkte-Programm der Internationalistischen Liste/MLPD ausdrücklich zu. Weitere Redebeiträge folgten.

Der Büchertisch war umlagert. Vier Mal wurde "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen" verkauft, dazu weitere Literatur und das Parteiprogramm der MLPD. Hinzu kamen zahlreiche Spenden. Nach gut 90 Minuten war unsere spannende regionale Abschlusskundgebung zu den Europawahlen beendet.