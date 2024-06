110,30 Euro für die Spendenkampagne der MLPD

Bei Steak, Würstchen und leckeren Salaten, Bier, Cola, Wasser oder Wein gab es erste Informationen zu den Wahlergebnissen und viel Gelegenheit, sich darüber auszutauschen.

Die anwesenden Mitglieder des Jugendverbands REBELL erklärten, dass wir das Wahlergebnis der AfD nicht so stehen lassen dürfen. Sie wollen das bei der nächsten REBELL-Veranstaltung besprechen. Der Überschuss geht an die Spendenkampagne. Das animierte viele dazu, ihr Essen und ihre Getränke großzügig zu bezahlen. 110,30 Euro kamen so zusammen.