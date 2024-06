Anouk Aimee mit 92 Jahren gestorben

Die bekannte Schauspielerin Anouk Aimee ist am 18. Juni im Alter von 92 Jahren gestorben. Sie drehte über 50 Filme. 1932 wurde sie in Paris als Nicole Dreyfus geboren. Den Nachnamen änderte sie während des Zweiten Weltkriegs, um als Halbjüdin den Verfolgungen durch die Faschisten zu entgehen. Sie erhielt so ziemlich alle Preise, die man in der Filmwelt bekommen konnte. An die Auswahl ihrer Rollen ging sie mit dem Anspruch heran, qualitativ das Beste zu geben: Lieber eine kleine Rolle bei einem großen Regisseur, als umgekehrt“ sagte sie. In den 1960-er Jahren wurde sie auch durch die Filme mit Frederico Fellini wie „La Dolce Vita“ berühmt. Fellini bezeichnete sie als zweitbeste Schauspielerin der Welt. Ihr den ersten Platz zu geben, traute er sich wohl nicht. Den hatte er schon seiner Frau verliehen.