Bundesweite Aktionen der IG BCE

Mit bundesweiten Aktionen erhöhte die Gewerkschaft IG BCE den Druck vor der dritten Verhandlungsrunde für die rund 585.000 Beschäftigten der deutschen Chemie- und Pharma-Industrie. Diese ist für den 26. und 27. Juni anberaumt. „Den Beschäftigten reißt langsam der Geduldsfaden“, so IG-BCE-Tarifvorstand Oliver Heinrich. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Einkommenserhöhung von sieben Prozent. Rund um die Aktionstage in der letzten Woche fanden zahlreiche Kundgebungen und Veranstaltungen statt. Bei der BASF in Ludwigshafen haben am Mittwoch 5000 Beschäftigte für die volle Durchsetzung der gewerkschaftlichen Forderungen demonstriert.