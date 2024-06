Der Schornsteinfeger: Am Puls der globalen Umweltkatastrophe

Viele meiner Nachbarn in der Alten Kolonie mit Kohleöfen sind am Rande der Verzweiflung. Inzwischen mussten sie über 1000 Euro pro Tonne Kohle hinblättern. „Einer ihrer Nachbarn“, so berichtet der Schornsteinfeger, „hat aus der Kohle reihenweise schwarz angemalte Steine herausgelesen. Und der Rest ist von so minderer Qualität, dass die Schornsteine völlig verrußt und die Ascheimer voller Rückstände sind.“ Eine direkte Nachbarin hat ihren Ofen stillgelegt: „Umso schneller bin ich aus dem ungeheizten Bad wieder raus und spare dabei noch Wasser.“

Schnell bin ich im Gespräch bei der Skandalpolitik der verbrannten Erde der RAG. Vor der Stilllegung der letzten Hausbrandzeche in Ibbenbüren wurde 2018 den Kumpeln noch moderne Kohleöfen wie sauer Bier angepriesen. Dabei wurde hoch und heilig versprochen, dass die Versorgung mit Anthrazitkohle, die ihren Namen auch verdient, gesichert sei.