Ein Arbeitsleben auf der Warnowwerft

Die Autorin Renate Voß lädt am 4. Juli um 16.00 Uhr zu einer Lesung auf dem Traditionsschiff im IGA Park Schmarl ein. Die Veranstaltung bietet einen Einblick in das Arbeitsleben auf der Warnowwerft und ihre ganz persönlichen Erfahrungen als Stahlschiffbauerin.

Renate Voß, geboren 1943, verbrachte 32 Jahre ihrer beruflichen Laufbahn auf der Warnemünder Warnowwerft, davon 20 Jahre in der Modellbauwerkstatt. In ihren Büchern "Meine Fahrten nach Klaushagen" und "Spätlese" reflektiert sie nicht nur über ihre Zeit als alleinerziehende Mutter von vier Kindern, sondern auch über ihre Tätigkeit auf der Werft.

Die Lesung bietet den Zuhörern die Möglichkeit, Renate Voß persönlich kennenzulernen und mehr über ihre bewegende Lebensgeschichte zu erfahren. Von ihren Anfängen als Lehrling im September 1962 bis zur Entlassung im Jahr 1995 nach der Privatisierung der Werft, teilt sie ihre ganz persönlichen Erinnerungen ohne Pauschalurteile an die Ereignisse in beiden Deutschlands / in der DDR und der Bundesrepublik Deutschland.

Renate Voß wird nicht nur Passagen aus ihren Büchern vorlesen, sondern auch Fragen aus dem Publikum beantworten und mit den Gästen ins Gespräch kommen.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei, Spenden werden jedoch gerne entgegengenommen.

