FDP-nahe Stiftung ehrt faschistischen Präsidenten Argentiniens

Mehr als 3.000 Pflegekräfte in sechs Krankenhäusern von Providence Health im US-Bundesstaat Oregon traten am Dienstag in einen dreitägigen Streik. Es geht um die Umsetzung eines neuen Gesetzes über die sichere Personalausstattung, aber auch um Löhne und Sozialversicherungskosten. Der Streik sollte Freitag früh enden. Nachdem Providence jedoch ankündigte, dass nur schrittweise die Streikenden an ihre Arbeitsplätze zurück könnten, will die Gewerkschaft den Streik verlängern. Providence Health & Services ist ein katholischer Konzern mit 51 Krankenhäusern in den USA, dazu kommen noch hunderte andere Pflegeeinrichtungen.