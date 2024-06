Region Main-Rhön

Gemeinsam in der Region und darüber hinaus: Kampf um jeden Ausbildungs- und Arbeitsplatz

Nachdem in der Schweinfurter Metallindustrie die Vernichtung von ca. 3500 Arbeitsplätzen in den nächsten zwei bis drei Jahren auf dem Tisch liegen und eine erste gemeinsame Aktion „SOS Kugellagerstadt“ über die Konzerngrenzen hinweg mit über 5000 Beteiligten stattgefunden hat, spitzt sich die Situation auch in der Rhön weiter zu.

Korrespondenz aus Schweinfurt