IG-Metall-Renter und -Rentnerinnen diskutieren zur globalen Umweltkatastophe

Auf die Frage des Referenten, welche Faktoren die Teilnehmer für wichtig halten, wurde deutlich, dass es nicht nur um den CO2-Ausstoß geht. Die Kriege in der Ukraine und Israel, die imperialistische Politik im Weltraum, die Trinkwasserkatastrophe und weitere Faktoren wurden genannt. Richtig wurde in Verbindung mit den bekannten Faktoren der Klimakatastrophe wie Hitze und Dürreperioden, der Störung von Jetwinden und Meeresströmungen deutlich, dass wir uns richtig mit den komplexen Zusammenhängen beschäftigen müssen.

In der kurzen Vorstellung vom Buch „Die globale Umweltkatastophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" wurde herausgearbeitet: Um die komplexen Umweltfragen zu lösen, muss der Kampf um die Wiederherstellung der Einheit von Mensch und Natur der Maßstab sein. Dazu muss die Profitwirtschaft angegriffen und überwunden werden. In dem Sinn ist das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen“ auch eine Streitschrift um die Perspektive des Umweltkampfs.

Leider konnten wir den Referenten nicht für den Kauf des Buchs oder eine Rezension gewinnen. Obwohl er qualitative Sprünge der Umweltzerstörung anerkennt, konzentriert er sich auf die Arbeit zur Verbesserung lokaler Maßnahmen. Wir konnten die Teilnehmer auch zur Gesprächsrunde der MLPD »Hochwasser-Katastrophen – Ursachen, Lehren Konsequenzen« einladen.