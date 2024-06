Lazaro Cardenas: Stahlarbeiter von ArcelorMittal streiken

Tausende Stahlarbeiter im ArcelorMittal Stahlwerk in der mexikanischen Hafenstadt Lazaro Cardenas blockieren seit dem 24. Mai Teile der Produktion, um ihre Forderung nach angemessener Zahlung von Gewinnprämien durchzusetzen. Die Gewerkschaft Los Mineros beschuldigt den Konzern, sich nicht an beschlossene Vereinbarungen zu halten und Gewinnanteile der Arbeiter zurückzuhalten. Am 11. Juni hat die Gewerkschaft offiziell den Streik erklärt, ArcelorMittal nennt den Streik illegal und beklagt die hohen Verluste durch die Proteste. Das Unternehmen ArcelorMittal ist das größte Stahlunternehmen in Mexiko mit einer jährlichen Produktion von 3,9 Mio Tonnen Rohstahl.