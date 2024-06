Mietsteigerung von VIVAWEST - auf dem Rücken der Bergarbeiterfamilien

Viele Mieter der RAG/EVONIK-Tochter VIVAWEST in Marl haben Post bekommen: Die Wohnungsmieten in den Zeichenhäusern sollen wieder einmal erhöht werden. Und das mit Begründungen, die an den Haaren herbeigezogen sind. Da werden Wohnungen in Blocks mit bis zu 16 Mieteinheiten plötzlich zu „2-Familien-Häusern". Oder die Nähe zur früheren Zechenbahn von Auguste Victoria, wo jetzt laute Kesselwagenzüge rollen, soll plötzlich zur „ersten Wohnlage" zählen.

Mit solchen Tricks versucht VIVAWEST, aus den Kumpel und ihren Familien Profit zu schlagen. Dabei haben viele Mieter die Zechenhäuser über Jahre und Jahrzehnte in Eigenarbeit in Schuss gehalten haben. Wir nennen das eine Politik der verbrannten Erde durch die RAG, die nicht hingenommen werden kann. Bei unserer Veranstaltung sollen die Hintergründe weiter aufgedeckt werden und wie sich die Betroffenen wehren können.

Außerdem werten wir die Erfahrungen mit dem Aufruf „Für eine lebenswerte Zukunft – gegen Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten, Rechtsentwicklung, Krieg und Umweltzerstörung!" aus, mit dem Kumpel für AUF bundesweit Unterschriften und neue Kräfte sammelt.

Weitere Treffen bei St. Konrad immer am dritten Dienstag im Monat um 18:30 Uhr am 17.9., 15.10., 19.11.

Der Einladungsflyer