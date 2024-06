Kumpel für AUF Niederrhein

Monatsveranstaltung mit Film über die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz

Am Donnerstag, dem 20. Juni 2024, findet das Juni-Monatstreffen von Kumpel für AUF Niederrhein statt: von 18.30 Uhr bis ca. 20.30 Uhr, in der Gaststätte Schnier-Strax in Dinslaken, Epinghovener Straße 21.