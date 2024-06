Peru - Atemberaubend schön und voller Gegensätze

Über die Bergarbeiterstadt Arequipa reisten wir mit dem Bus über mehrere Stationen durch die Anden bis zum fast 4000 Meter hoch gelegenen im Sonnenlicht strahlenden Titicacasee. Vorbei an Hochebenen mit Alpaca- und Verunjaherden, an rauchenden Vulkanen einschließlich angenehmer heißer Thermalbäder und durch fruchtbare Täler mit jahrhunderte alten Terrassenfeldern. Über der 1200 Meter tiefen Colcaschlucht konnten wir den eleganten Flug des Kondors bewundern.

Eine phantastische Reise durch atemberaubende Landschaften. Allerdings raubte uns in dieser Höhe die dünne Luft auch den eigenen Atem. In den ersten Tagen zwang uns jede Treppe zur Schnappatmung. Kaum vorstellbar, dass in dieser Gegend der Marathonlauf eine beliebte Sportart ist.

Wir hatten berührende und herzliche Begegnungen mit Vertretern und Vertreterinnen von Gewerkschaften, Umwelt-, Bauern- und Frauenorganisationen und andere spontane Treffen Ort. Dabei erfuhren wir viel über die harten Lebensbedingungen in Peru. Über den Kampf des Volkes gegen den Würgegriff vor allem ausländischer Monopole, gegen die reaktionäre zentrale Staatsgewalt in Lima und insbesonders auch gegen die Unterdrückung der indigenen Völker. In Peru gibt es verschiedenste Formen von Selbstorganisationen und kommunalen Zusammenschlüssen, die sich solidarisch und mit ungebrochenem Lebensmut gegen bittere Armut und unwirtliche Lebensumstände zur Wehr setzen.

Unsere musikalischen Beiträge mit kreativer Gitarren- und Ukulelebegleitung trugen mit zu herzlichen Verbrüderungen und Verschwesterungen bei. Gestern waren wir besondere Ehrengäste aus Allemania bei einem landwirtschaftlichen Fest mehrerer Gemeinden am Rande von Epinar. Trotz mancher Anstrengungen sind das alles unvergessliche Erlebnisse. Ein Erlebnisurlaub, der auf anregende Weise unseren Horizont erweitert. Morgen geht es weiter zum nächsten Highlight nach Cusco ...