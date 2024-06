Pressekonferenz zum Weltflüchtlingstag

Am 20. Juni ist der Weltflüchtlingstag. »Alle Menschen werden Brüder!« heißt es in der Europa-Hymne. Wie passt das zur Asylpolitik der EU? Wie ist GEAS zu bewerten? Was berichten Flüchtlinge in Gelsenkirchen über ihr Leben und ihre Erfahrungen? Was sind wichtige kommunalpolitische Forderungen?

Für Fragen und Antworten stehen zur Verfügung:

Jan Specht, AUF Gelsenkirchen, Stadtverordneter

Peter Klusmann, Fachanwalt für Migrations- und Asylrecht

Michael Zimmermann, Sprecher des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität

Am 10. April 2024 hat das EU-Parlament der »GEASReform« zugestimmt. Die Folgen: rigorose Abschiebungen, verstärkte Arbeitsverbote trotz Arbeiter- und Facharbeitermangel in Deutschland; diskriminierende Behandlung durch Behörden und Polizei. Aktuell wird diskutiert, den subsidiären Schutz weiter einzuschränken. Und das in einer Situation einer großen Polarisierung zurückgehender Flüchtlingssolidarität, anwachsender faschistischer und rassistischer Kräfte in Deutschland, wie der Ausgang

der Europawahl zeigt.

Martina Reichmann, Vorstand AUF Gelsenkirchen

