Solidarität mit Ilka May

Das Zentralkomitee der MLPD veröffentlichte umgehend eine Protest- und Solidaritätserklärung: Faschistischer Anschlag auf Kandidatin der MLPD zur Landtagswahl in Thüringen. Rote Fahne News dokumentiert weitere Solidaritätserklärungen; bereits veröffentlicht wurde die des Bundesvorstands des Frauenverbands Courage. Hier weitere Solidaritätserklärungen (neueste oben).

REBELL Jena

Liebe Ilka, auf Rote-Fahne-News haben wir vom faschistischen Anschlag auf dich und auf deinen Mann erfahren. Wir sprechen euch beiden unsere unverbrüchliche Solidarität aus! Wir kennen dich als Förderin der Rebellion der Jugend, erst neulich beim Internationalen Pfingstjugendtreffen waren wir bei dir auf der Ferienanlage Thüringer Wald zu Gast. Im Sommer kommen wir wieder zum Sommercamp des Rebells, bei dem wir uns auch intensiv mit dem Kampf gegen die AfD und ihrer immer offeneren faschistischen Propaganda beschäftigen. Dass die Faschisten heimlich euer Auto manipulieren, zeigt doch ihr menschenfeindliches Weltbild und zugleich ihre Feigheit. Wir freuen uns, dich bald auf der Ferienanlage Thüringer Wald wiederzusehen. Deine Jenaer Rebellen

Schacht 3 - Arbeiterbildungszentrum Gelsenkirchen

Liebe Ilka, das Team von Schacht 3/Gelsenkirchen erklärt sich mit dir und deinem Mann solidarisch. Es lief uns kalt den Rücken runter, als wir von dem feigen faschistischen Anschlag auf euch hörten. Wir sind bestürzt darüber, mit welchen gewaltsamen Mitteln du als glühende Antifaschistin, als Revolutionärin und Kandidatin der Internationalistischen Liste/MLPD zu den Landtagswahlen in Thüringen nicht nur mundtot gemacht werden, sondern auf mörderische Art und Weise aus dem Weg geräumt werden sollst. So was muss entschieden geahndet, bestraft und verboten werden. Zur Zeit sind bei uns 100 Jugendliche im Haus. Wir haben den Anschlag auf euch bekannt gemacht. Viele sind empört und können es kaum glauben. Wir haben eingeladen zur antifaschistischen Demonstration nach Essen am 29.06. gegen den AFD-Parteitag. Jeder fortschrittliche Mensch, insbesondere die Jugend, muss sich einsetzen und stark machen für ein Verbot aller faschistischen Organisationen. Nutzen wir jede Gelegenheit zur Aufklärung. Wir fühlen uns herausgefordert. Seid umsichtig und vorsichtig. Eure Kollegen und Kolleginnen des Arbeiterbildungszentrums Gelsenkirchen/Schacht 3!

Belegschaft Ferienpark Plauer See

Liebe Ilka! Über Rote-Fahne News haben wir von dem faschistischen Attentat auf dich erfahren. Wir Kolleginnen und Kollegen vom Ferienpark Plauer See senden Dir auf diesem Weg unsere herzlichste Solidarität. Durch dein geistesgegenwärtiges und wachsames Verhalten konnte ein schwerer Unfall verhindert werden und wir sind sehr froh, dass Dir nichts passiert ist. Wir verurteilen auf Schärfste das feige faschistische Attentat, sämtliche Radmuttern eines Reifens an deinem Auto zu lösen und in krimineller Art und Weise dein Leben aufs Spiel zu setzen. Das faschistische Motiv für das Attentat ist eindeutig antikommunistisch begründet: Du kandidierst auf der Landesliste der MLPD in Thüringen auf Platz drei und bist als kämpferische Antifaschistin bekannt. Dafür wünschen wir Dir, deinem Mann und Dieter und Petra llius aus Gera weiterhin viel Erfolg und viele antifaschistische Stimmen! Wir werden unseren antifaschistischen Kampf und unsere Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit verstärken, getreu dem Motto: "Wer AFD wählt, wählt den Faschismus!" - "Verbot aller faschistischen Organisationen!" - "Für den echten Sozialismus!" Deine Kolleginnen und Kollegen aus dem Ferienpark Plauer See