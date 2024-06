Gesucht: Artikel zur wachsenden Wohnungsnot

Am Montagabend organisierte die Gewerkschaft Unite vor den Toren des Tata-Stahlwerks in Port Talbot in Wales eine Protestversammlung und eine Demonstration gegen die geplante Arbeitsplatzvernichtung. Das diente als Auftakt zu ersten Streikaktionen von 1.500 Stahlerbeitern, organisiert in der Gewerkschaft Unite, ab dem 18. Juni. Es werden alle Überstunden verweigert und Arbeit nach Vorschrift ist angesagt. Die Geschäftsleitung hält das für illegal, zweifelt auch die Rechtmäßigkeit der vorausgegangenen Urabstimmung an. Es geht um die Streichung von 2.800 Arbeitsplätzen bis Ende September. Die beiden anderen Gewerkschaften beteiligen sich bisher nicht an Kampfaktionen. Am Montagabend beteiligten sich auch Aktivisten von Extinction Rebellion mit einem großen Transparent “Climate justice for steel workers” an der Demo.