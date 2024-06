Statistische Meinungsmanipulation

Umfragen im bürgerlichen Parlamentarismus

Umfragen sind heutzutage in der Bundesrepublik nicht etwa ein Mittel, die in der Bevölkerung vorherrschenden Ansichten zu erfassen und für die Politik auszuwerten. Tatsächlich dienen sie dem genauen Gegenteil: Sie sollen den Massen suggerieren, was ihre Meinungen zu sein haben. Dafür werden verschiedene Methoden eingesetzt.

fu