Wales: Streikbeschluss bei Tata Steel in Port Talbot

Am Freitag erklärte die Gewerkschaft Unite, dass ab dem 8. Juli 1.500 Stahlarbeiter von Tata Steel in den Stahlwerken in Port Talbot und in Llanwern (Newport) in Wales unbefristet in den Streik treten, um die Vernichtung von 2.800 Arbeitsplätzen und die Schließung der Hochöfen zu verhindern. Insgesamt arbeiten derzeit 8.000 Menschen in Großbritannien bei dem Stahlunternehmen. Die beiden anderen Gewerkschaften, Community und GMB, wollen vor den Parlamentswahlen am 4. Juli keinen Streikbeschluss fassen. Der angekündigte Streik wäre der erste Stahlstreik seit mehr als 40 Jahren.