Weltweite Hitzewellen – und die spannende Frage, wer hier auf dem Narrenschiff fährt ...

Als wissenschaftlicher Kongress getarnt, waren die Veranstaltungen mit demagogischen Titeln versehen wie „Mit dem Energiewende-Narrenschiff mit voller Fahrt aufs Riff“ oder „Wie die Wissenschaft half, den Klimanotstand zu erfinden“.

Veranstalter war der AfD-nahe Verein EIKE (Europäisches "Institut" für Klima & Energie) mit Sitz in Jena. Zumindest einen Briefkasten haben diese Lügenbarone dort vorzuweisen. EIKE lehnt jegliche Klimapolitik ab. Michael Limburg ist nicht nur Vize-Chef von EIKE, sondern war auch maßgeblich am klimapolitischen Grundsatzprogramm der AfD beteiligt und arbeitet im Büro des umweltpolitischen Sprechers der AfD-Bundestagsfraktion, Karsten Hilse.

EIKE-Präsident Holger Thuß, der in Wien das Grußwort sprach, hat nicht nur den Verein gegründet, sondern auch den europäischen Ableger der Klimawandelleugner-Organisation CFACT - ebenfalls mit Sitz in Jena. Frühere „internationale Konferenzen“ hatten unter anderem in Gera und Braunsbedra stattgefunden. Es ist kein Zufall, dass die AfD-Faschisten auch für ihre Hetze gegen dringend notwendige Umweltschutzmaßnahmen der menschlichen Lebensgrundlagen sich Thüringen als Zentrum für den angestrebten „Durchmarsch“ auserkoren haben. Daraus erwächst auch die Notwendigkeit, sie im Landtagswahlkampf in dieser Thematik zu stellen und als Agenten des fossilen internationalen Finanzkapitals zu überführen.

Wer ist CFACT?

Auf mdr.de wurden am 15. Juni die Hintermänner von CFACT aufgedeckt:

„Bei der Mutterorganisation von CFACT Europe handelt es sich um einen neoliberalen Thinktank CFACT aus Washington D.C., der früher laut LobbyControl direkt vom US-Mineralölkonzern ExxonMobile unterstützt und später mit Geldern aus verschiedenen Fonds der Erdöl- und Kohleindustrie finanziert wurde. Mit Craig Rucker und Marc Morano sprechen gleich zwei führende Köpfe von CFACT auf der diesjährigen Eike-Konferenz in Wien. Rucker und Morano sind seit Jahren enge Bündnispartner der Jenaer Anti-Klimaschutz-Lobbyisten.

Eine weitere wichtige Partnerorganisation ist das ebenfalls US-amerikanische Heartland Institute. Expertinnen wie die amerikanische Bestsellerautorin und Klima-Aktivistin Naomi Klein halten das Heartland Institute für eine der weltweit einflussreichsten Anti-Klimaschutz-Lobbyorganisationen. Seit nunmehr vier Jahrzehnten gibt es den Thinktank, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Klima- und Umweltmaßnahmen zugunsten der fossilen Industrie zu verhindern – durch Lobbyismus bis in höchste Regierungskreise.

Finanziert wurde das Heartland Institute, das unter der Präsidentschaft von Donald Trump bis in die Trump-Administration vernetzt gewesen sein soll, laut LobbyControl über Jahre unter anderem durch Spenden der Konzerne Phillip Morris und Exxon Mobile. Seit einigen Jahren bekommt die Organisation nun Spendengelder über Stiftungen wie dem Donors Trust und dem Donors Kapital Funds, mittels derer zum Beispiel die fossile Industrie in den USA ihre Spendenzahlungen verschleiert. Auch die Mercer Family Foundation von Trump-Förderer Robert Mercer gilt demnach als Heartland-Unterstützer.“

Somit entblöden sich die „Deutschland zuerst“-Lautsprecher der AfD als Agenten von Exxon Mobile und Donald Trump und der reaktionärsten Kräfte des internationalen Finanzkapitals. Man könnte diese Leute eigentlich auf das von ihnen beschworrene Narrenschiff schicken – wenn das Thema nicht so bitter ernst wäre und ihr Einfluss nicht so groß.

Kalter Juni – ein Gegenbeweis?

So mancher AfD-Parteigänger verweist auf den relativ kühlen und regenreichen Juni in Deutschland als „Gegenbeweis“ für die menschengemachte Klimaveränderung. Das bereits vierte „Jahrhunderthochwasser“ in kurzer Zeit fällt zwar auch in diesen Monat, daraus werden dann „natürliche Klimaschwankungen“ gemacht. So redet einer nur, wenn er nicht selbst betroffen ist!

Hier lohnt sich ein kurzer Rundblick über die Welt zum Thema Hitzewellen in 2024: In Indien und Pakistan begann Ende Mai eine Hitzewelle mit Temperaturen über 50 Grad im Norden des Subkontinents und vielen Todesopfern. China hat den Großteil des Jahres ungewöhnlich warmes Wetter erlebt, wobei die Durchschnittstemperaturen von März bis Mai ihren höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961 erreichten, wie aus offiziellen Daten hervorgeht.

Am 19.6. meldete die Nachrichtenagentur AFP mindestens 550 Hitzetote bei der Pilgerwahlfahrt im saudiarabischen Mekka bei Temperaturen über 50 Grad. Teile der USA leiden unter extremer Hitze. Der Westen der USA leidet unter extrem hohen Temperaturen, im Südwesten bis zu 50 Grad. Im Bundesstaat Kalifornien kämpft die Feuerwehr gegen den bisher größten Waldbrand in diesem Jahr. Die derzeitige Hitzewelle am Mittelmeer scheint kein Ende zu nehmen. Auch hier herrschen Temperaturen von über 40 Grad Celsius, hauptbetroffen sind aktuell Griechenland und Italien mit hoher Waldbrandgefahr. In Andalusien stieg das Thermometer auf über 40 Grad. Bereits im Januar wurden 30 Grad erreicht. Im Nordwesten Europas kommt ein Tief nicht von der Stelle, die Grenzlinie verläuft momentan durch die Mitte Deutschlands.