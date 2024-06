Entschlossen gegen AfD – Spende für Flüchtlingskinder

Auch dieses Jahr nahmen wieder 24 Straßenmannschaften teil – mit fantasievollen Namen wie Roter Stern, Friendly Fire, Bierussia Köln, Kalaschnikov For Peace. FC Grashüpfer usw.



Wie immer fand es unter dem Motto „Gegen Nazis und gegen Krieg“ statt. Nächstes Jahr wird es um die Forderung gegen die Umweltkatastrophe erweitert. Immer wieder wurde während des Turniers „Freundschaft im Wettkampf“ gefordert und eingehalten, ebenso „aggressiv sein - nur gegen die AfD!“

Organisiert wurde das Turnier von Anfang an von einem Wirt aus der Südstadt, unterstützt von dem ehemaligen Leiter des Bauspielplatzes Friedenspark. Viele ehrenamtliche Helfer halfen, jede Mannschaft stellte einen Schiedsrichter. Die Sonne war dabei. Es wurde gegessen und getrunken. Die Stimmung war prima. Wie schon im letzten Jahr wurde eine Spende an den Verein „Freundeskreis Flüchtlingssolidarität“ überwiesen, um Flüchtlingskindern die Teilnahme am Sommercamp des Jugendverbands REBELL und der Kinderorganisation ROTFÜCHSE zu ermöglichen, das vom 20. Juli bis 4. August im Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal / Thüringen stattfinden wird. Dieses Jahr waren es wieder 600 Euro!



Hier gibt es alle Infos zum Sommercamp und die Möglichkeit, sich anzumelden.