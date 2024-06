"Auf ZAcK" Nummer 2 ist erschienen

Keinen Fußbreit den Faschisten

Bei der Europawahl haben in einigen Ländern nationaistische und faschistische Parteien erheblich Stimmen gewonnen, wurden zum Teil stärkste Kraft. In Deutschland bekam die AfD 15,9%, in Zollernalb 20,8% und in Albstadt 21%. Klar, die Ampelparteien SPD, FDP und Grüne wurden zurecht abgestraft, weil sie ihre Versprechen nicht halten, einen mit ihren abgehobenen Phrasen auf die Palme bringen, kein Problem lösen und die Lasten für den dringend notwendigen Umweltschutz auf die Leute abladen.

Die CDU öffnete der AfD Tür und Tor mit ihren Hetzkampagnen gegen Bürgergeldempfänger und Flüchtlinge. Aber: Wer AfD wählt oder unterstützt, wählt den Faschismus. Faschismus ist eine Herrschaftsform des Kapitalismus zur Spaltung und Unterdrückung der Arbeiterklasse, der Gewerkschaften, der Sozialisten/Kommunisten und aller Demokraten.

Faschismus bedeutet:

die Abschaffung der bürgerlich-demokratischen Rechte

Kriegsvorbereitung, Aufrüstung und Militarismus

Leugnung der Umweltkatastrophe und das Kippen jeglicher Umweltschutzmaßnahmen

Antikommunismus, Rassismus und Antisemitismus

Verrohung, Egoismus und Desorientierung der Jugend

nach oben ducken und nach unten treten

Deshalb: Echter Sozialismus statt Rechtsentwicklung und Faschismus! ...

Herzlichen Glückwunsch an ZUG-Albstadt

Das überparteiliche Personenbündnis ZUG Albstadt, in dem auch Marxisten-Leninisten mitarbeiten, verteidigte bei der Kommunalwahl seinen Sitz im Gemeinderat. Dabei löste Thomas Völter (Arzt für Allgemeinmedizin) Elke Rapthel ab. ZUG ist eine konsequente Opposition mit Rückgrat, kritisiert die Umverteilung von unten nach oben, von arm zu reich und war bei den Protesten gegen die AfD von Anfang an dabei. ZUG-Albstadt ist Mitglied des Internationalitischen Bündnisses und forderte als einzige zur Gemeinderatswahl angetretene Liste das Verbot der AfD.

Hier gibt es die Zeitung komplett als pdf-Datei