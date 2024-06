MLPD-Veranstaltung zu Hochwasserkatastrophe in „Heilbronner Stimme“

Am Freitag versammelten sich in New York im Zuccotti Park hunderte Klimaaktivisten, demonstrierten zum Sitz der Citigroup und forderten, dass die Bank die Finanzierung von fossilen Projekten einstellt. Viele der Demonstranten kamen von der Golfküste, wo Menschen und Natur besonders unter den Öl- und Gas-Projekten der verschiedenen Konzerne leiden. Die Kampagne "Summer of Heat on Wall Street" hat errechnet, dass die Citigroup seit 2016 mehr als 400 Milliarden US-Dollar in fossile Projekte investiert hat und organisiert Aktionen gegen die fossilen Investitionen. Bereits am 10. Juni hatte es eine Protestaktion vor der Bank gegeben. Am Freitag wurden mindesten 68 Demonstranten von der Polizei festgenommen.