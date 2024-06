Börsenverein treibt Schindluder mit seinem Friedenspreis

Siehe hier: "Stadt Oldenburg. Friedenspreis an eine Kriegstreiberin?"

Jetzt setzte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels noch einen drauf: Auf der anstehenden Frankfurter Buchmesse soll ausgerechnet diese lautstarke Unterstützerin des NATO-Kriegs in der Ukraine mit seinem Friedenspreis geehrt werden!

Und während Oldenburg mit 10 000 € dabei ist, lässt der Deutsche Buchhandel schon 25 000 € springen. Wer hat, dem wird gegeben, kann man da nur sagen: „Die Journalistin und Historikerin Anne Applebaum (59) ist extrem gut vernetzt in den europäischen und amerikanischen Eliten und kann auf ganz persönliche Informationen zurückgreifen: Verheiratet ist sie mit dem polnischen Außenminister Radoslav Sikorski, der beispielsweise die englischen Politiker Boris Johnson und David Cameron aus der gemeinsamen Studienzeit in Oxford kennt.“ 2

Während Sikorski vor einiger Zeit Schlagzeilen machte, weil er in seinen "Elitekreisen" durch die Verbreitung frauenfeindlicher sogenannter Herrenwitze auffiel, ist seine Gattin zuverlässig durch aggressiven Antikommunismus bekannt. Ihr gegen Stalin und die sozialistische Sowjetunion gerichtetes Buch über die Hungersnot in der Ukraine im Jahr 1933 entlarvte die Rote Fahne 2020 in einem Artikel. 3 Sie zeigte auf, dass diese Geschichtsfälschung direkt der Unterstützung der imperialistischen Einverleibung der Ukraine in den Machtbereich der westlichen Imperialisten diente. Inzwischen wird in der bürgerlichen Presse dreist behauptet, dass ohne die Vorgänge in der Ukraine vor 90 Jahren „der gegenwärtige Krieg nicht zu verstehen ist“. Damit soll gesagt werden: Nicht die heutigen imperialistischen Kräfte Russlands und des Westens sind die Urheber des Ukrainekriegs, sondern der damalige Sozialismus! „Applebaum zieht daraus klare politische Forderungen: Sie wirbt seit Beginn des Überfalls auf die Ukraine für Waffenlieferungen.“ 4

Diese wahrhafte Kriegstreiberei mit einem Friedenspreis zu belohnen, wird auf der Buchmesse sicherlich nicht glatt über die Bühne gehen.