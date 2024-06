RW-39-Vorbereitung

Das bürgerliche Erziehungswesen: Instrument zur Aufrechterhaltung der Herrschaft der Bourgeoisie

Die Redaktion des theoretischen Organs der MLPD, des Revolutionären Weg, hat auf ihrer Webseite einen Brief von Stefan Engel veröffentlicht. Er richtet sich an eine Mitarbeiterin am Revolutionären Weg Nr. 39 "Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur" zu ihrer Ausarbeitung eines Abschnitts zur bürgerlichen Pädagogik. Überschrift des Briefs: "Das bürgerliche Erziehungswesen war von Anfang an vor allem ein Instrument zur Aufrechterhaltung der Herrschaft der Bourgeoisie."

Stefan Engel