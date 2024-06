Das neue Rote-Fahne-Magazin „Wer AfD wählt, wählt FASCHISMUS!“ gehört in tausende Hände

1000 neu gedruckte Exemplare freuen sich über den breiten Vertrieb

Extra für dieses kommende Protest- und Widerstands-Wochenende wurden nun 1000 Exemplare nachgedruckt. Sie werden dort im Rahmen einer breiten Werbeaktion für die Rote Fahne zu einem Mindestpreis von 1 Euro plus Spende vertrieben. Der reale Druckpreis liegt bei ca. 1,70 Euro. Ebenso wollen wir dort viele Rote Fahne-Abonnenten, Leser von Rote Fahne News, Dauerspender, Kontakte und Mitstreiter gewonnen.

Wie erhält man das Magazin vor Ort?

Alle, die sich an Verkaufs-Einsätzen beteiligen, erhalten ihre Exemplare sowie Abo-Karten an drei Treffpunkten: bei der Kundgebung am Rüttenscheider Stern (10 Uhr) in der Nähe der Lautsprecher und am Hauptbahnhof bei der MLPD-Delegation, sowie am Stand der Mediengruppe Neuer Weg auf dem „Markt der Möglichkeiten“ vor der Grugahalle. Dort werden auch die Verkäufe plus Spende dafür wieder abgerechnet.

Auch für die örtliche Kleinarbeit nutzbar

Exemplare, die am Ende der Aktivitäten übrig sind, können mit einem Lieferschein auch für die örtliche Kleinarbeit mitgenommen werden. Abgerechnet werden diese dann mit 1,70 Euro pro Exemplar. Auch bundesweit können sie bestellt werden, solange der Vorrat reicht.

Wer die Aktion unterstützen will: Spenden für die Rote Fahne Arbeit

Konto: Zentralkomitee der MLPD, GLS Bank Bochum, IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00, BIC: GENODEM1GLS, Stichwort: Rote Fahne.