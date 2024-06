Ein wirklich schöner Kreisurlaub

In diesem Jahr ging der Kreisurlaub in den Ferienpark Thüringer Wald nach Truckenthal. Es war wirklich schön. Wir haben unter anderem eine interessante Wanderung „Von Lenin zu Marx und zurück“ unternommen, die an der Leninbüste im Ferienpark begann, einmal quer durch die schöne Natur am Gedenkstein für Karl Marx hinter dem alten Schulhaus in Truckenthal vorbei und zurück in den Ferienpark führte. Einige von uns haben den nahen Bleßberg erstiegen und sind eingekehrt. Wir haben in der Glasbläserstadt Lauscha gesehen, wie Glas geblasen wird – und uns gleich mit Geschenken eingedeckt. Im Murmelmuseum haben wir gelernt, dass die bei Kindern so beliebten „Klicker“ ursprünglich Kugeln von Kriegsschlachtfeldern waren, mit denen die Kinder irgendwann anfingen, zu spielen. Einige von uns genossen das wunderbare Thermalwasser in der Therme von Bad Rodach. Andere unternahmen einen Tagesausflug mit dem Auto nach Bamberg. Vom Programm her war wirklich für jeden etwas dabei.

Natürlich genossen wir auch das Angebot des Ferienparks. Während viele in den großzügigen Hütten übernachteten oder ein Apartment im „Haus der Solidarität“ bezogen, ließ es sich ein Mitglied unserer Gruppe nicht nehmen, die Woche in Ferienpark im Zelt zu übernachten. Er hat die Nächte unterm Truckenthaler Sternenzelt und in der Natur sehr zu schätzen gewusst.

Wir wurden lecker verpflegt und freundlich aufgenommen. Die schöne Sauna und das eiskalte Abkühlen im Truckenthaler Wasser wird einigen von uns fehlen. Zum Abschluss der Woche haben wir die ganze Belegschaft um Ilka und Thomas May zum Abschluss zu einem Grillabend eingeladen.

Alles in allem: Ein rundum gelungener, sehr erholsamer Urlaub, den wir allen Leserinnen und Lesern ans Herz legen.