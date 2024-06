Lehrreiche Diskussion zur aktuellen Entwicklung und zur Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfs

Einige Aktivisten vertraten den Standpunkt, dass ideologische Fragen und Differenzen, wie die zur Beurteilung der faschistischen Hamas, hinten anstehen müssten, wenn es um den Überlebenskampf der Menschen in Gaza geht. Natürlich geht es jetzt um das Überleben. Dazu sammelte die MLPD auch zusammen mit der United Front bisher schon über 70.000 Euro, die direkt nach Gaza gegangen sind. Die MLPD kämpft mit vielen anderen für den Stopp des Völkermords in Gaza.

Hintergrund ist der imperialistische Konkurrenzkampf

Die MLPD hat analysiert, dass die Ursachen der derzeit wachsenden Kriegsgefahr im Nahen Osten und des Völkermords Israels am palästinensischen Volk im imperialistischen Konkurrenzkampf um die Neuaufteilung der Einflusssphären im Nahen und Mittleren Osten liegen. Hierum buhlen das imperialistische Israel gemeinsam mit den USA und Deutschland und die neuimperialistischen Länder Iran und Katar mit der Türkei, gestützt von Russland und China. Sie bedienen sich dabei u.a. der islamistisch-faschistischen Hamas. Der Kampf gegen den Krieg in Gaza kann nicht ohne ideologischen Kampf der Arbeiterklasse und der breiten Massen gegen die Interessen der Herrschenden gewonnen werden. Auch im Überlebenskampf stellt sich die Frage, mit wem, wie und wofür man kämpft. Und was danach kommen soll. Zweifellos richtet sich der Hauptstoß gegen das imperialistische Israel, das bereits zehntausende Palästinenser ermordet hat.

Weltanschaulicher Kampf ist unverzichtbar

Auch unter der palästinensischen Bevölkerung gibt es zunehmend Kritik an der Hamas. Sie schert sich dwenig um die Lage und Versorgung der Bevölkerung und hat mit dem Massaker vom 7. Oktober unschuldige israelische Zivilisten ermordet. Mit dem Festhalten der Geiseln schadet sie dem Befreiungskampf der Palästinenser. Es ist dringend geboten, dass die demokratischen, säkularen und revolutionären Kräfte eigenständig auftreten, eine gemeinsame Kraft bilden und eine Perspektive außerhalb eines faschistisch-islamistischen Staates aufzeigen. Auch die bitteren Erfahrungen für die Arbeiter- und revolutionäre Bewegung im Iran wurden eingebracht, die tausende Revolutionäre nach der Errichtung der Khomeini-Diktatur mit ihrem Leben bezahlten. Weltanschaulicher Kampf und praktische Solidarität bilden eine unzertrennliche Einheit.

MLPD-Broschüre trifft auf große Resonanz

Mit der Broschüre der MLPD „Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfs?“ treffen wir auf großes Interesse bei vielen Demonstrationen. Dabei kritisieren einzelne Aktivisten der Palästinasolidarität unsere Einschätzung der Hamas als „faschistisch“ und stellen deshalb die ganze Broschüre infrage. Diese würde sich auf die veraltete Charta von 1987 / 88 beziehen und wäre falsch. Die MLPD weist in der Broschüre jedoch nach, dass das Strategiepapier von 2017 ausdrücklich nicht als Ersatz der Charta von 1987 / 1988 dient. Diese Charta wurde dadurch ausdrücklich nicht aufgehoben. Das „weichgespülte“ Strategiepapier soll ja gerade dem dienen, den wirklichen Charakter und die Ziele der Hamas, mitfinanziert u.a. durch Katar, zu verschleiern. Es ist typisch für die faschistische Demagogie, dass offen faschistische, frauen- und massenfeindliche Positionen zurückgehalten werden, um die Massen zu gewinnen.

Bundesregierung muss zut Verantwortung gezogen werden

Immer mehr setzt es sich in den letzten Wochen durch, die Bundesregierung für ihre Unterstützung des Völkermords in Gaza zu kritisieren. Die Diskussion auf der Offenen Akademie begrüßte ausdrücklich Initiativen, die Bundesregierung wegen der Unterstützung des Völkermords in Gaza zur Verantwortung zu ziehen und für den sofortigen Stopp der Waffenlieferungen einzutreten. Das schließt in Deutschland den Kampf um den Erhalt und den Ausbau bürgerlich-demokratischer Rechte und Freiheiten gegen massive Repressionen ein. Eine kritische Diskussion gab es zu dem Standpunkt, dass wir angesichts des Völkermords in Gaza „den Kampf in Deutschland nicht an erste Priorität stellen können“.