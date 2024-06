Jetzt kann man ein elfjähriges Kind nicht mit einem erwachsenen AfD-Anhänger vergleichen, aber solche Töne hört man von diesen nicht, wenn es um die Menschenrechte von Geflüchteten geht. Das hat etwas mit der menschenverachtenden, eben faschistischen - Denkweise und Politik der AfD zu tun.

Es ist das Gebot der Stunde und die Pflicht eines jeden fortschrittlich denkenden Menschen, dieser Partei und der faschistischen Gefahr aktiv entgegenzutreten. Es ist gefährlich, die menschenverachtende Demagogie und Politik von AfD und weiteren faschistischen Kräften zu verharmlosen! Aus gutem Grund ist die Losung „Wehret den Anfängen“ höchst aktuell.

Die Massen in Deutschland und in ganz Europa – vor allem die Massen in der sozialistischen Sowjetunion, die die meisten Opfer im Kampf gegen den Hitler-Faschismus gebracht haben – haben bittere Erfahrungen mit der Errichtung faschistischer Diktaturen gemacht. Dem ging in Deutschland eine weltanschauliche Unterschätzung der faschistischen Demagogie voraus, die es der NSDAP ermöglichte, eine Massenbasis aufzubauen und so – mithilfe des deutschen Großkapitals - 1933 an die Regierung zu kommen.

In der Folge zerschlugen die Hitler-Faschisten hart erkämpfte demokratische Rechte und Freiheiten brutal, verboten Gewerkschaften und Parteien und schalteten die Arbeiterbewegung im Land als Erstes aus. Sie steckten ihre politischen Gegner, allen voran Kommunistinnen und Kommunisten, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sowie Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, aber auch Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, und andere, in Konzentrationslager. Diese Politik gipfelte im aggressiven Überfall auf Polen, der zum Zweiten Weltkrieg führte - mit Millionen Toten. Deswegen: Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen! Komm mit zum Protest gegen den AfD-Parteitag in Essen: am 29. Juni, 10 Uhr, Rüttenscheider Stern!



