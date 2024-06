„Gute Argumente gegen den Faschismus – heute 1 Euro plus Spende“

Die riesige Masse von Zehntausenden mit einem gemeinsamen Anliegen erzeugte eine solidarische, aufgeschlossene und stolze Stimmung, wie ich sie selten erlebt habe. Also stand ich in dem Menschenstrom zuerst neben dem Demozug, wo die Leute nach ihrem Block suchten. Als dieser abebbte, ging ich mitten in die Blocks rein.

„Gute Argumente gegen den Faschismus – heute 1 Euro Spendenpreis“ sagte ich und schaute in die Augen, die dann interessiert den Titel „Auch die Jugend muss wissen: Wer AfD wählt, wählt Faschismus“ lasen.

Einige sagten: „Ich habe schon gute Argumente“. „Richtig“, sage ich, „darum bist du hier. Wir haben aber auch hier unterschiedliche Argumente und müssen auch unter uns noch stärker in die Kontroverse gehen, damit wir uns besser im Kampf gegen die faschistische Gefahr vereinheitlichen. Schließlich hat auch ein Teil der Jugend AfD gewählt. In dieser Auseinandersetzung können wir auch der Jugend helfen, eine richtige Perspektive zu finden“, lege ich nach. Daraus ergaben sich viele kurze Gespräche, die dann 60 Mal mit dem Verkauf der Roten Fahne endeten.

Wichtig war für mich, nur eine Sache in der Hand zu haben und mich darauf zu konzentrieren. Flugblätter konnten sich die Leute ja bei den Verteilern holen. Zu den guten Argumenten durfte der Humor natürlich nicht fehlen. Der erleichtert den Kontakt zu den Leuten erheblich. So wurde ernsthaft diskutiert und auch gelacht. Wie ein Fisch im Wasser in dieser Demo war auch für mich selbst ein super Gefühl.

Später haben wir auf dem Platz mit dieser Methode zu zweit bei den jungen Leuten verkauft, die im Schatten Pause machten. Die Genossin verkaufte die Rote Fahne, ich hörte den Argumenten der Leute zu und stellte dann anschließend den Interessierten das Buch „Sozialismus am Ende?“ vor. Das funktioniert im Prinzip auch sehr gut, aber leider hatten die jungen Leute nicht mehr genug Bargeld, um das Buch zu kaufen. Dafür wurde es aber mit dem Handy fotografiert. Hier wechselten in einer Stunde 13 Rote Fahnen den Besitzer. Eine praktische Konsequenz daraus wird der Kauf eines Kartenlesegerätes sein.

Andere haben das noch besser verbunden mit der Gewinnung neuer Kontakte.

Ich freue mich schon auf Eure Erfahrungen und den nächsten Verkaufseinsatz.

Anmerkung der Redaktion:

Wir bedanken uns bei den sehr engagierten Verkäuferinnen und Verkäufern! Es wurden über 600 Rote Fahnen verkauft. Sie gaben im Schnitt einiges mehr als 1 Euro. Ganz reicht es aber noch nicht, die Entstehungskosten zu decken. Wir bitten daher rum Spenden für die Rote-Fahne-Arbeit der MLPD. Da mit sollen auch künftige ähnliche Aktionen vorfinanziert werden.

Konto: Zentralkomitee der MLPD, GLS Bank Bochum, IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00, BIC: GENODEM1GLS, Stichwort: Rote Fahne.