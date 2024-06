Internationalistische Kunst gegen Rechts gewinnt!

Ab ca. 16.30 Uhr schritt auf einmal das Ordnungsamt ein: Nur Stände mit Essen und Trinken seien erlaubt. Alles andere müsse abgeräumt werden. Anlass war angeblich, dass ein Anwohner angerufen hätte, weil er eine Palästina-Fahne gesehen habe. Weder Nümmes noch die Bands und Standbesatzungen, vor allem aber die ca. 200 Zuhörer und Zuhörerinnen, ließen sich davon beeindrucken.

Alle Bands, alle Künstler und Künstlerinnen solidarisierten sich

Und so ging es weiter mit Mood Indigo und Karanfil. Das Café dieser Band war die Woche davor einer erneuten Hausdurchsuchung ausgesetzt gewesen. (Rote Fahne News berichtete) und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verabschiedeten dazu auf Initiative des Internationalistischen Bündnisses mit überwältigender Mehrheit eine Solidaritätserklärung.

Inzwischen waren nicht mehr nur Beamte des Ordnungsamts da, sondern mindestens zwölf Polizisten. Nümmes' Personalien wurden festgehalten und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch wurde angedroht, wenn er die Stände nicht räumen lässt. Fortlaufend wurde das Publikum über den Stand der Dinge informiert und als SPD-Bürgermeister Hikel, der sich feige der direkten Auseinandersetzung entzog, behauptete, der Platz vor dem Rathaus sei sein persönlicher Privatbesitz und die Feiernden hätten ihn zu räumen, war die Empörung groß: ein aus Steuergeldern bezahlter öffentlicher Platz im Privatbesitz eines Bürgermeisters?

Christa Wolfer von der MLPD ließ alle demokratisch abstimmen, ob sie bleiben oder nicht. Bis auf eine Stimme war das Ergebnis eindeutig: "Wir bleiben!", so die Anwesenden. Alle Bands und Künstler solidarisierten sich, und traten dann bei der spontan angemeldeten Protestkundgebung auf: die Band Gehörwäsche, der international bekannte afghanische Sänger Shekib Mosadek, der antifaschistische Chor Morgenrot und, und, und … . Bewundernswert die Ruhe und die gute Stimmung der Zuhörer, die trotz Regen und einer schließlich einmarschierenden bewaffneten Polizei-Hundertschaft (!) solidarisch dablieben und Geld für das Konzert und die zu erwartenden Gerichtskosten spendeten.

Was waren die Faktoren für den Sieg?

Warum blieben die Stände und die zum Schluss über 300 Zuhörer – teils ganze Familien mit kleinen Kindern - in bester Stimmung? Da ist erstens das Motto „Internationalistische Kunst gegen rechte Hetze!“, für das sich alle Stände und auch viele Zuhörer bewusst entschieden hatten. Das war eine hervorragende Grundlage, selbst vor der schließlich aufmarschierenden bewaffneten Hundertschaft nicht zu weichen.

Das war zweitens die Umwandlung in eine spontane Protestkundgebung. Und drittens die Argumente und die praktizierte Demokratie.

Christa Wolfer von der MLPD reihte den ganzen Einsatz in die Rechtsentwicklung der Regierung und der bürgerlichen Parteien ein - in den zunehmenden Abbau bürgerlich-demokratischer Rechte und Freiheiten. Sie machte klar: Wir brauchen angesichts der begonnenen globalen Umweltkatastrophe, des Völkermords im Gazastreifen und der Weltkriegsgefahr nicht nur Essen und Trinken, sondern auch geistige und kulturelle Nahrung.

Und die ganze Zeit über traten die Künstler auf und berührten unsere Gefühle. Shekib Mosadek, der afghanische Sänger gegen die Taliban, stimmte mit uns gemeinsam „Bella ciao“ an und riss uns mit seinen kämpferischen Liedern so mit, dass das Tanzen begann. Die Band Gehörwäsche strahlte mit ihren Liedern Optimismus aus, ergriff Partei für Arbeiterkämpfe, gegen Antikommunismus, gegen Sexismus und für eine sozialistische Perspektive. Ihre Sängerin sagte – auch an die Polizei gerichtet -: Welches Bild soll hier mit einem Polizeieinsatz gegen ein friedliches Konzert und in einem vom Zusammenleben vieler Nationen geprägten Bezirk in die Welt gesandt werden. Die Menschen haben einen eigenen Kopf und können sehr wohl selbst entscheiden, ob sie sich an den Ständen informieren wollen". Das stolze Ergebnis der Spendensammlung für das Konzert und eventuelle Gerichtskosten waren fast 600 Euro.

Jetzt liegt auch schriftlich vor, wie das Ordnungsamt Neukölln den versuchten Abbruch des „Fête-de-la-Musique“–Konzerts begründet: „Ein Plakat 'Free Palestine' und 'Free Gaza' sowie ein Schild 'Verbot der AfD' sind Teil der Veranstaltung". Heuchlerisch werden von den bürgerlichen Parteien und der Regierung die Wahlsiege der AfD bei der Europawahl bejammert, aber die Verbotsforderung soll Anlass für eine Anzeige sein? Verschiedene Künstler und Organisationen sind sich schon einig: "Wir werden alle Beteiligten zu einer Beratung über das weitere Vorgehen und die Organisierung der Solidarität zu einem Treffen einladen und dies gemeinsam anpacken. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen!".