Israels Außenminister übernimmt Goebbels-Propaganda

Am Sonntag traten in Toronto 1.350 Arbeiter beim Flugzeughersteller Bombardier in den Streik, nachdem der Tarifvertrag ausgelaufen war und keine Einigung über einen neuen Vertrag erzielt wurde. Die Gewerkschaft Unifor hat allerdings angekündigt, dass die Verhandlungen mit Bombardier weiterlaufen. Der Streik im Werk auf dem Pearson Flughafengelände in Toronto legt die Produktion von Global 5500, 6500 und 7500 Businessjets lahm. Weder Bombardier noch Unifor haben bisher öffentlich gemacht, was die Streitpunkte beim neuen Abkommen sind.