Komm mit zum antifaschistischen Bildungs- und Aktionscamp!

1. Durchmarsch für die AfD in Thüringen? Nicht mit uns!

Nach der Europawahl steht fest: Viele Jugendliche haben die AfD gewählt. Doch wer die AfD wählt, wählt Faschismus! Deshalb sagen wir: Jetzt erst recht zum Sommercamp! Es findet vom 20. Juli bis 5. August in Truckenthal, mitten im Thüringer Wald statt.

Kommt zum Sommercamp, wenn ihr etwas gegen die AfD tun wollt. Ob in der Schule oder im Freundeskreis. Besonders wenden wir uns an die Thüringer Jugend. Wir sind mitten dabei im Wahlkampf der Internationalistischen Liste / MLPD. Wir sagen auch: AfD aus Provokation wählen ist falsch. Vielleicht hat man Frust abgelassen – aber verändert hat sich damit nichts.

Die AfD schreibt sich „Rebellion“ auf die Fahne – dabei ist sie ein Schritt zum Faschismus. Lernt beim Sommercamp dagegen echte Rebellion mit sozialistischer Perspektive kennen. (…) Gemeinsam machen wir praktische antifaschistische Arbeit und unterstützen den Wahlkampf der Internationalistischen Liste/MLPD zur Landtagswahl. Wir machen Straßenumzüge mit den Kandidaten Stefan Engel, Gabi Fechtner, Tassilo Timm und Ilka May. und diskutieren massenhaft mit der Thüringer Bevölkerung. (…) Höhepunkt wird der große Wahlkampfauftakt mit Kulturfest am 27. Juli in Gera.

2. Internationale Solidarität gegen Rassismus und Nationalismus

Auf dem Sommercamp kommen Jugendliche aus der ganzen Welt zusammen. Gegen Geflüchtete wird ständig gehetzt – hier kann sich jeder selbst ein Bild machen! Wir sind Azubis, Schüler, Studenten, rebellische Mädchen, Antifaschisten, Geflüchtete und Sportbegeisterte. (…)

3. Neue Freunde kennen lernen – am besten hier!

Raus von zuhause, Urlaub gemeinsam mit Leuten aus ganz Deutschland machen, Sport und Erholung – das alles findet ihr hier. In Zeltgruppen meistern wir den Camp-Alltag, rücken beim Lagerfeuer enger zusammen und lernen uns beim Karaoke kennen. Hier findet jeder seinen Platz, jeder kann sich einbringen. (…) Ehrenamtliche Arbeit ist Trumpf beim Sommercamp.

4. Sei dabei!