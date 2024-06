Latina: "Wir kommen hierher, um zu arbeiten, nicht zu sterben!"

Kämpferische Gruppen und linke Parteien riefen am Sonntag in Frankreich zum Protest gegen Marine Le Pen und ihre Partei RN (Rassemblement National) auf, eine Woche vor den Parlamentswahlen. In den vergangenen Jahren ist es Le Pen gelungen, auch unter Frauen größere Stimmanteile zu bekommen. In Paris beteiligten sich 75.000. Landesweit gab es rund 50 Demonstrationen. So beteiligten sich in Toulouse zwischen 800 und 1.500 Frauen an der Demonstration. Kämpferische Frauen betonten, dass sich das frauenfeindliche Wesen der Partei von Marine Le Pen nicht geändert hat. Auch die RN vertritt wie die anderen rechten Parteien in Europa: die Frauen sollen vor allem viele "französische" Kinder in die Welt setzen!